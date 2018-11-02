НБУ прогнозирует замедление трудовой миграции украинцев в Польшу

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Миграция замедлится из-за снижения темпов экономического роста в Польше

Национальный банк ожидает дальнейшего снижения интенсивности трудовой миграции из Украины в Польшу, учитывая перспективы замедления экономического роста в Польше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" НБУ за октябрь 2018 года.

Как напомнили в НБУ, по прогнозу Международного валютного рынка рост ВВП Польши замедлится до 3,5% в 2019 году и 2,8% в среднесрочной перспективе.

Замедлению миграции будут способствовать снижение темпов создания новых рабочих мест и роста занятости, на которые указывают последние опросы польских предприятий, а также сдержанная заинтересованность польских работодателей в привлечении на открытые вакансии работников из Украины, отметили в Нацбанке.

"В то же время риск усиления миграционных процессов будет оставаться весомым из-за увеличения заинтересованности украинцев в трудоустройстве в других странах за рубежом. Об этом в частности свидетельствуют данные поисковой системы Google - со второй половины 2017 года возросло количество запросов на поиск работы в Чехии. Кроме того, в нескольких европейских странах объявлены планы по упрощению процедур трудоустройства иностранных граждан", - отмечается в документе.

Как писало издание Rzecz Pospolita, Польше грозит экономический кризис в случае массового оттока украинских трудовых мигрантов в Германии. По данным издания, сейчас в Польше официально трудоустроено 569 тысяч иностранцев, подавляющее большинство из которых (426 тысяч), украинцы. Кроме того, по оценкам, еще около миллиона украинцев работает нелегально. Если Германия с 1 января 2019 года откроет свой рынок для иностранцев, большинство украинцев, которые работают сегодня в Польше, может переехать дальше на запад, где зарплаты в три раза выше польских.

Напомним, что по данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за рубежа во втором квартале 2018 года составил 2,819 млрд долларов, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,262 млрд долларов). Больше всего переводов поступило в Украину из Польши - 890 млн долларов. Далее идут Россия (346 млн долларов), США (213 млн долларов) и Чешская Республика (210 млн долларов).