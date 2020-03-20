Украинцы пытались вывезти в ЕС 80 тыс. медицинских масок

Служба безопасности Украины предупредила вывоз 80 тыс. респираторных масок в одну из стран Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что автомобиль с контрабандой правоохранители остановили на пограничном пункте в Закарпатской области.



"На посту "Тиса" Закарпатской таможни правоохранители остановили грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено 80 тысяч респираторных масок, которые злоумышленники пытались вывезти за границу, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинские маски пытались провезти под видом другого товара, который внесли в таможенную декларацию.



По данным СБУ, ориентировочная стоимость изъятых медицинских масок составляет более 3,4 млн гривен.



Ранее 50 тысяч медицинских масок пытались вывезти за границу в Волынской области. А в Херсоне правоохранители блокировали контрабанду респираторов на более чем миллион гривен.

Напомним, по словам главы украинской таможни Максима Нефедова, в связи со вспышкой коронавируса в мире медицинские маски стали более популярным товаром для контрабанды, чем сигареты.