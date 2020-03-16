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Нефьодов: маски стали более популярным товаром для контрабанды, чем сигареты

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 12:57
Нефьодов: маски стали более популярным товаром для контрабанды, чем сигареты
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За минувшие выходные совместными усилиями остановлен экспорт около 130 тыс. штук масок

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что в Украине за эти выходные маски в связи со вспышкой коронавируса в мире стали болем популярным товаром для контрабанды, чем сигареты. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Нефьодов отметил, что только за минувшие выходные совместными усилиями остановлен экспорт около 130 тыс. штук масок разных типов.

"У нас за эти выходные маски стали болем популярным товаром для контрабанды, чем сигареты", - заявил он.

Кроме того, по словам Нефьодова, с точки зрения экспорта/импорта и критического импорта, который должен попадать в Украину, ситуация полностью под контролем.

"Кабмин временно закрыл 94 пункта пропуска, но тех которые остались достаточно. Мы просим всех с пониманием отнестись к тому, что логистика может быть замедлена, потому что машины в большинстве случаях проходят санитарную обработку, поэтому пропускная способность ниже", - добавил он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в понедельник, 16 марта, в учреждения здравоохранения по всей Украине передадут 10 млн медицинских масок ввиду пандемии коронавируса.

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Новости Украины Максим НефедовКоронавирусмаска
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