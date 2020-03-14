В Херсоне блокировали контрабанду респираторов на более чем миллион гривен

Фото: контрабандные респираторы (npu.gov.ua)

Злоумышленники пытались экспортировать 21 тысячу респираторов

В Херсоне сегодня, 14 марта, правоохранители обнаружили попытку незаконной перевозки за границу средств индивидуальной защиты, которые запрещено экспортировать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как установили правоохранители, одна частная фирма планировала пассажирским рейсом вывезти за пределы Украины через международный аэропорт "Херсон" 21 тысячу респираторных масок заявленной стоимостью свыше 40 тысяч долларов (более 1 млн гривен).

Отмечается, что по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы.

"Сейчас 35 коробок с товаром временно изъяты. Проводятся первоочередные следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники в пункте пропуска "Ягодин" обнаружили попытку незаконного экспорта 50 тысяч респираторных масок. Автомобиль с респираторными масками направлялся в одну из стран Евросоюза.

Также ранее РБК-Украина писало, что 13 марта в аэропорту "Борисполь" правоохранители блокировали вывоз 1,5 тонны медицинских масок. Маски пытались вывезти в Италию и Объединенные Арабские Эмираты.

Отметим, что на время карантина из-за коронавируса в Украине правительство запретило до 1 июня экспорт товаров противоэпидемического назначения.