Украинцы придумали умный стол. Необходимую сумму для производства собрали за сутки

Украинцы разработали умный стол, который способен не только следить за вашей осанкой, но и заряжать гаджеты беспроводным способом, а также многое другое. Необходимая сумма для реализации проекта была собрана только за сутки на платформе Kickstarter .

Как отмечает генеральный директор Norm Дмитрий Девин, умный стол получил название Model B. Он построен из акрилового камня со встроенным питанием и трекингом осанки его пользователя.

В то же время это не последние возможности разработки. Стол оборудован розетками и портами для зарядки ваших устройства проводным и беспроводным способами.

Фото: украинцы придумали умный стол (press kit)

"Всё что нужно для работы всегда под рукой: встроенная розетка с защитой от пролива, два мощных USB-C порта и беспроводная зарядка Magsafe на три устройства. Просто положите ваши устройства на стол и они будут заряжяться от него", - отметил Дмитрий.

Фото: украинцы придумали умный стол (press kit)

Стол разработан из теплого акрилового камня, а его ножки - из прочного алюминия. Все материалы перерабатываются. В то же время разработка оборудована трекингом, который следит за давлением, идущим через ваши локти на него. Если вы начнете сутулиться - стол сразу вас об этом предупредит.

"Столы Model B идут в двух размер с чёрными и белыми столешницами. Столы проектировались в Киеве, Москве и Сан Франциско, компоненты будут производится во Франции и Китае, сборка в США и Украине", - добавил Дмитрий.

Фото: украинцы придумали умный стол (press kit)

Сегодня же стол Norm Model B доступен со скидкой до -30%, а его доставка начнется уже в августе текущего года.

Фото: украинцы придумали умный стол (press kit)