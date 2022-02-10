Українці вигадали розумний стіл. Необхідну суму для виробництва зібрали за добу
Українці розробили розумний стіл, який здатний не лише слідкувати за вашою поставою, але і заряджати гаджети бездротовим способом, а також багато іншого. Необхідну суму для реалізації проєкту було зібрано лише за добу на платформі Kickstarter.
Усі подробиці унікальної розробки - в матеріалі РБК-Україна.
Як відзначає генеральний директор Norm Дмитро Девін, розумний стіл отримав назву Model B. Він побудований з акрилового каменю з вбудованим харчуванням та трекінгом постави його користувача.
Водночас це не останні можливості розробки. Стіл обладнаний розетками й портами для зарядження ваших пристрої дротовим та бездротовими способами.
Фото: українці вигадали розумний стіл (press kit)
"Все що потрібно для роботи завжди під рукою: вбудована розетка із захистом від пролиття, два потужні USB-C порти і бездротова зарядка Magsafe на три пристрої. Просто покладіть ваші пристрої на стіл, і вони будуть заряджатися від нього", - відзначив Дмитро.
Фото: українці вигадали розумний стіл (press kit)
Стіл розроблений з теплого акрилового каменю, а його ніжки - з міцного алюмінію. Усі матеріали переробляються. Водночас розробка обладнана трекінгом, який стежить за тиском, що йде через ваші лікті на нього. Якщо ви почнете сутулитись - стіл одразу вас про це попередить.
"Столи Model B йдуть у два розміри з чорними та білими стільницями. Столи проєктуватися у Києві, Москві та Сан Франциско, компоненти будуть вироблятися у Франції та Китаї, складання у США та Україні", - додав Дмитро.
Фото: українці вигадали розумний стіл (press kit)
Сьогодні ж стіл Norm Model B доступний зі знижкою до -30%, а його доставка розпочнеться вже в серпні поточного року.
Фото: українці вигадали розумний стіл (press kit)
Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало й про унікальний трекер ZooZy, який допомагає слідкувати за здоров’я домашніх улюбленців. Гаджет також було розроблено в Україні.