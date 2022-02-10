Українці вигадали розумний стіл. Необхідну суму для виробництва зібрали за добу

Українці розробили розумний стіл, який здатний не лише слідкувати за вашою поставою, але і заряджати гаджети бездротовим способом, а також багато іншого. Необхідну суму для реалізації проєкту було зібрано лише за добу на платформі Kickstarter .

Як відзначає генеральний директор Norm Дмитро Девін, розумний стіл отримав назву Model B. Він побудований з акрилового каменю з вбудованим харчуванням та трекінгом постави його користувача.

Водночас це не останні можливості розробки. Стіл обладнаний розетками й портами для зарядження ваших пристрої дротовим та бездротовими способами.

Фото: українці вигадали розумний стіл (press kit)

"Все що потрібно для роботи завжди під рукою: вбудована розетка із захистом від пролиття, два потужні USB-C порти і бездротова зарядка Magsafe на три пристрої. Просто покладіть ваші пристрої на стіл, і вони будуть заряджатися від нього", - відзначив Дмитро.

Фото: українці вигадали розумний стіл (press kit)

Стіл розроблений з теплого акрилового каменю, а його ніжки - з міцного алюмінію. Усі матеріали переробляються. Водночас розробка обладнана трекінгом, який стежить за тиском, що йде через ваші лікті на нього. Якщо ви почнете сутулитись - стіл одразу вас про це попередить.

"Столи Model B йдуть у два розміри з чорними та білими стільницями. Столи проєктуватися у Києві, Москві та Сан Франциско, компоненти будуть вироблятися у Франції та Китаї, складання у США та Україні", - додав Дмитро.

Фото: українці вигадали розумний стіл (press kit)

Сьогодні ж стіл Norm Model B доступний зі знижкою до -30%, а його доставка розпочнеться вже в серпні поточного року.

Фото: українці вигадали розумний стіл (press kit)