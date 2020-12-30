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Украинцы не пострадали от землетрясения в Хорватии, - посол

Петриня, Среда 30 декабря 2020 00:27
Украинцы не пострадали от землетрясения в Хорватии, - посол
Фото: последствия землетрясения в Хорватии (twitter.com _antens)
Автор: Артур Родивилов

Посольство Украины в Хорватии уточняет, что украинцев среди пострадавших в результате землетрясения нет. Однако пострадало здание посольства.

Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Twitter.

Для экстренной помощи он оставил телефон посольства: +385 91 605 1010.

"По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в результате землетрясения в Петрини, Хорватия" - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Хорватию всколыхнуло мощное землетрясение. Больше всего от подземных толчков пострадал город Петриня, там погибла 12-летняя девочка и десятки людей получили травмы.

Кроме того, из-за мощного землетрясения часть хорватской столицы оказалась без света. Многим жителям города пришлось выйти на улицы.

Как писало РБК-Украина, украинский МИД проверяет, есть ли среди пострадавших от землетрясения в Хорватии граждане Украины.

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