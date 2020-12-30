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Українці не постраждали від землетрусу в Хорватії, - посол

Петриня, Середа 30 грудня 2020 00:27
Українці не постраждали від землетрусу в Хорватії, - посол
Фото: наслідки землетрусу в Хорватії (twitter.com _antens)
Автор: Артур Родивилов

Посольство України в Хорватії уточнює, що українців серед постраждалих унаслідок землетрусу немає. Однак постраждала будівля посольства.

Про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич у Twitter.

Для екстреної допомоги він залишив телефон посольства: +385 91 605 1010.

"За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих унаслідок землетрусу в Петрині, Хорватія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора Хорватію сколихнув потужний землетрус. Найбільше від підземних поштовхів постраждало місто Петриня, там загинула 12-річна дівчинка і десятки людей отримали травми.

Крім того, через потужний землетрус частина хорватської столиці опинилася без світла. Багатьом жителям міста довелося вийти на вулиці.

Як повідомляло РБК-Україна, український МЗС перевіряє, чи є серед постраждалих від землетрусу в Хорватії громадяни України.

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