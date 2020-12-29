Землетрясение в Хорватии: МИД проверяет информацию о пострадавших украинцах

Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о том, есть ли украинцы среди погибших и пострадавших в результате землетрясения в Хорватии. При этом посольство открыло "горячую линию" для граждан Украины, находящихся в Хорватии.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Наличие украинских граждан среди пострадавших проверяется. По состоянию на сейчас обращение на "горячую линию" посольства не поступало", - сообщил он.

Граждане Украины, находящиеся в Хорватии, могут обращаться за помощью на "горячую линию" посольства +385916051010.

Напомним, 29 декабря Хорватию всколыхнуло мощное землетрясение. Больше всего от подземных толчков пострадал город Петриня, но разрушения произошли и в столице - Загребе.

В результате землетрясения в Петрине погибла 12-летняя девочка. Кроме этого, пострадали более 20 человек.

Добавим, что посольство Украины дало рекомендации украинским гражданам, которые находятся в Хорватии. Украинцам рекомендуют оставить здания и избегать деревьев в случае новых подземных толчков.