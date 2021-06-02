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Украинцы за последний месяц сократили продажу валюты банкам

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Украина, Среда 02 июня 2021 10:47
Украинцы за последний месяц сократили продажу валюты банкам Фото: украинцы в мае продали треть миллиарда долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в мае 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2074,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1732,5 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 342,1 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в мае чистый объем продажи валюты населением по сравнению с апрелем (545,9 млн долларов) несколько снизился.

Украинцы за последний месяц сократили продажу валюты банкам

Всего с начала 2021 года население продало валюты на 9358,6 млн долларов и купило на 8096,8 млн долларов. Чистая продажа составила 1261,7 млн долларов.

Украинцы за последний месяц сократили продажу валюты банкам

Отметим, согласно данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 млн долларов и купило на 18 004,4 млн долларов. Чистая продажа составила 1 237,1 млн долларов.

Безналичные операции по покупке-продаже валюты для населения стали доступны с февраля 2019 года. НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике данные по покупке-продаже безналичной валюты.

По данным НБУ, на межбанковском валютном рынке в мае 2021 года предложение превышало спрос. Это объясняется благоприятной внешней ценовой конъюнктурой и уплатой квартальных налогов.

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