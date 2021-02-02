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Украинцы в начале 2021 года возобновили продажу валюты банкам

Киев, Вторник 02 февраля 2021 12:36
Украинцы в начале 2021 года возобновили продажу валюты банкам
Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в январе 2021 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 349,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 296,4 млн долларов. Таким образом после перерыва в два месяца зафиксирована чистая продажа валюты населением, которая составил 53,4 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Украинцы в начале 2021 года возобновили продажу валюты банкам

НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике данные по покупке-продаже безналичной валюты.

Украинцы в начале 2021 года возобновили продажу валюты банкам

Напомним, в ноябре-декабре 2020 наблюдалась чистая покупка валюты населением. Всего в 2020 году население продало банкам валюты на 15 950,6 млн долларов и купило на 14 852,5 млн долларов, сальдо составило 1 098,1 млн долларов. Эти данные не учитывали безналичных операций населения по покупке и продажи валюты в банках. Согласно обновленным данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 млн долларов и купило на 18 004,4 млн долларов. Сальдо составило 1 237,1 млн долларов.

Отметим, безналичные операции по покупке-продаже валюты для населения стали доступны с февраля 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение января 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 40 млн долларов. При этом он продал на межбанке 20 млн долларов. Таким образом, положительное сальдо составило 20 млн долларов.

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