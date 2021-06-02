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Українці за останній місяць скоротили продаж валюти банкам

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Україна, Середа 02 червня 2021 10:47
Українці за останній місяць скоротили продаж валюти банкам Фото: українці в травні продали третину мільярда доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України в травні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2074,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1732,5 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 342,1 млн доларів.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Таким чином, у травні чистий обсяг продажу валюти населенням у порівнянні з квітнем (545,9 млн доларів) дещо знизився.

Українці за останній місяць скоротили продаж валюти банкам

Всього з початку 2021 року населення продало валюти на 9358,6 млн доларів і купило на 8096,8 млн доларів. Чистий продаж склав 1261,7 млн доларів.

Українці за останній місяць скоротили продаж валюти банкам

Зазначимо, згідно з даними, які враховують безготівкову валюту, за 2020 рік населення продало банкам валюти на 19 241,5 млн доларів і купило на 18 004,4 млн доларів. Чистий продаж склав 1 237,1 млн доларів.

Безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року. НБУ з 2021 року почав враховувати в статистиці дані з купівлі-продажу безготівкової валюти.

За даними НБУ, на міжбанківському валютному ринку у травні 2021 року пропозиція перевищувала попит. Це пояснюється сприятливою зовнішньою ціновою кон'юнктурою і сплатою квартальних податків.

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