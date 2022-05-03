Украинцы за последний месяц больше продали валюты, чем купили в банках

Население Украины в апреле 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 315,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 77,4 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 237,8 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины ( НБУ ).

Всего с начала года население купило валюты на 4782,0 млн долларов и купило на 4753,8 чистая продажа составила 28,2 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.

Напомним, всего за 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.