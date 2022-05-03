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Украинцы за последний месяц больше продали валюты, чем купили в банках

Фото: украинцы продают валюту банкам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в апреле 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 315,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 77,4 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 237,8 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Всего с начала года население купило валюты на 4782,0 млн долларов и купило на 4753,8 чистая продажа составила 28,2 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.

Напомним, всего за 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Национальный банк Украины