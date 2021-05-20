Украинцы могут обменять водительские права в Британии без экзаменов

По словам главы МВД Арсена Авакова, Украина включена в перечень так называемых "определенных стран", согласно акту "The Driving Licences (Exchangeable Licences) Order 2021", который вступил в силу с 20 мая.

"Сегодня вступает в силу документ "The Driving Licences Order 2021", согласно которому каждый гражданин Украины, проживающий в Великобритании, сможет обменять свое водительское удостоверение на аналогичный документ Великобритании без экзаменов. В ближайшее время введем аналогичные условия для британских водителей в Украине", - заявил Аваков.

В МВД отмечают, что с момента переезда в Великобританию и в течение 12 месяцев разрешается управлять автомобилем на основании украинских прав без необходимости их обмена. После этого срока водителю нужно обменять свое удостоверение. При этом права можно обменять как до, так и после истечения указанного срока.

Информация о процедуры обмена водительских удостоверений доступна по ссылке: https://www.gov.uk/exchange-foreign-driving-licence.