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Українці можуть обміняти водійські права в Британії без іспитів

Автор: Ігор Литвиненко

У Великобританії з сьогоднішнього дня, 20 травня, можна обміняти українські водійські права на британський документ без проходження іспитів. Найближчим часом Україна введе аналогічні умови для британських водіїв.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

За словами глави МВС Арсена Авакова, Україна включена до переліку так званих "певних країн", згідно з актом "The Driving Licences (Exchangeable Licences) Order 2021", який набув чинності з 20 травня.

"Сьогодні набуває чинності документ "The Driving Licences Order 2021", згідно з яким кожен громадянин України, який проживає у Великобританії, зможе обміняти своє водійське посвідчення на аналогічний документ Великобританії без іспитів. Найближчим часом введемо аналогічні умови для британських водіїв в Україні", - заявив Аваков.

У МВС зазначають, що з моменту переїзду до Великобританії і протягом 12 місяців дозволяється керувати автомобілем на підставі українських прав без необхідності їх обміну. Після цього терміну водієві потрібно обміняти своє посвідчення. При цьому права можна обміняти як до, так і після закінчення зазначеного терміну.

Інформація про процедури обміну водійських посвідчень доступна за посиланням: https://www.gov.uk/exchange-foreign-driving-licence.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Катар і Україна підписали угоду про взаємному визнанні водійських прав.

Також у лютому подібна угода про визнання прав Україна підписала з ОАЕ.

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