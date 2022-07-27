Украинцы получат выплаты за высшие ордена: названы размеры

в размере 3-х минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года, - лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";
в размере 2-х минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года, – рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные кавалеры);
в размере 1 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года, – кавалерам ордена "За мужество" трех степеней (полные 2 кавалеры);
в размерах от 3-х до 1-й (в расчете на месяц на семью) минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года, членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”, рыцарей ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные кавалеры) и кавалеров ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры).