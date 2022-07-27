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Рада запретила коллекторам требовать долги с военных и переселенцев

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Украина, Среда 27 июля 2022 15:34
Рада запретила коллекторам требовать долги с военных и переселенцев Фото: Рада запретила коллекторам требовать долги с военных и переселенцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Верховная рада в среду, 27 июля, приняла законопроект, который запрещает коллекторам взимать долги с бойцов ВСУ, теробороны и переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

Во втором чтении законопроект поддержали 302 нардепа.

Изменения, которые вносит документ, будут, в частности, применены по отношению к военным, которые проходят службу на территории Украины и военнослужащим, которые стали инвалидами в результате службы.

Также, согласно законопроекту, коллекторы не смогут взыскать долги с родственников погибших военных и людей, которые находятся в плену или числятся пропавшими без вести.

При этом нововведения будут действовать во время военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

Напомним, законопроект был поддержан в Раде в первом чтении 8 июля. Тогда его поддержал 281 депутат.

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