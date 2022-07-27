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Українці отримають виплати за найвищі ордени: названо розміри

Фото: українці отримають виплати за найвищі ордени (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Верховна рада України проголосувала нові виплати громадянам, які отримали звання Герой України та орден Богдана Хмельницького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис народного депутата Олексія Гончаренка.

Отож, встановлено виплати:

  • у розмірі 3-х мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, - особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка";
  • у розмірі 2-х мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, – лицарям ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі);
  • у розмірі 1-ї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, – кавалерам ордена "За мужність" трьох ступенів (повні 2 кавалери);
  • у розмірах від 3-х до 1-ї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”, лицарів ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери).

Нагадаємо, Верховна рада прийняла законопроект, який забороняє колекторам стягувати борги з бійців ЗСУ, тероборони і переселенців.

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