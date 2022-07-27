Українці отримають виплати за найвищі ордени: названо розміри

у розмірі 3-х мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, - особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка";
у розмірі 2-х мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, – лицарям ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі);
у розмірі 1-ї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, – кавалерам ордена "За мужність" трьох ступенів (повні 2 кавалери);
у розмірах від 3-х до 1-ї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”, лицарів ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери).