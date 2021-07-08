UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Когда украинцы получат субсидии: названы сроки

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство социальной политики перечислило 1,1 млн гривен в регионы для выплаты субсидий. Ожидается, что до конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минсоцполитики.

Субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь.

"К банковским учреждениям направляются средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа", - говорится в сообщении.

Ожидается, что до конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей в банковских учреждениях и "Укрпочте" для проведения выплат.

Получателям субсидий, которые получают средства через почту, выплата будет произведена до конца текущего месяца.

Напомним, в Минсоцполитики назвали средний размер субсидий за май-июнь.

Также в Минсоцполитики назвали сроки автоматического переназначения субсидий.

Читайте РБК-Украина в Google News
субсидии