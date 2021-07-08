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Коли українці отримають субсидії: названо терміни

Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство соціальної політики перерахувало 1,1 млн гривень в регіони для виплати субсидій. Очікується, що до кінця поточного тижня кошти будуть перераховані на рахунки одержувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Мінсоцполітики.

Субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці - травень і червень.

"До банківських установ спрямовуються кошти в сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що до кінця поточного тижня кошти будуть перераховані на рахунки одержувачів в банківських установах та "Укрпошті" для проведення виплат.

Отримувачам субсидій, які отримують кошти через пошту, виплата буде проведена до кінця поточного місяця.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидій за травень-червень.

Також у Мінсоцполітики назвали терміни автоматичного перепризначення субсидій.

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