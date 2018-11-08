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Украинцы платят за лекарства и лечение 4,7 тыс. грн в год, - исследование

Новости » Медицина    08.11.2018 - 17:28
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За медицинскую помощь и лекарства платят большинство украинцев

Средняя сумма расходов на лекарства и лечение за последний год среди тех, кто тратил какие-то средства на лекарства и лечение, составила 4 682 грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Центра Разумкова.

В то же время, 59% опрошенных ответили, что в течение года перед опросом они платили за медицинскую помощь (включая плату стоматологические услуги, за себя, своих детей или других лиц, находящихся под их попечительством), чир что номинально даже превышает долю тех, кто ответил, что лично обращался за медицинской помощью в течение двух последних лет.

Украинцы платят за лекарства и лечение 4,7 тыс. грн в год, - исследование

Данные опроса свидетельствуют, что 56% респондентов обращались к врачу в течение последних двух лет, 11% не обращались за того, что не болели, 11% - потому что считают, что это для них слишком дорого, 8% не обращались из-за недоверия к квалификации медицинского персонала, 8% - потому что считают, что сами знают, как лечиться (из предыдущего опыта, советы соседа, друга), 7% - из-за больших очередей в поликлиниках, 4% - из-за плохого отношения, грубости, хамства со стороны медицинского персонала, 2% - из-за того, что далеко и неудобно добираться до медицинского учреждения, 2% - потому, что не знают, к кому обратиться

Украинцы платят за лекарства и лечение 4,7 тыс. грн в год, - исследование

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 сентября по 3 октября 2018 года. Опрос проводился во всех регионах Украины за исключением и оккупированных территорий Опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев негативно относятся к любым реформам, но в случае осведомленности о конкретной реформе положительная оценка возрастает до 60%.

Отметим, что украинцы в целом плохо осведомлены относительно реформ в Украине. Меньше всего оказалось тех, кто ничего не знает о реформе системы здравоохранения ("ничего не знают" о ней лишь 13% респондентов).

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