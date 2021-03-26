Менее половины украинцев согласны дать воду в оккупированный Крым
В конце марта 2021 года 45% украинцев поддерживают инициативу восстановления подачи воды во временно оккупированный Крым. В то же время 48% респондентов - не поддерживают.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Две трети (68%) опрошенных считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения Крыма в состав Украины. При этом 21% - за то, чтобы смириться с переходом полуострова под оккупацию России.
Абсолютное большинство (71%) считают Россию агрессором по отношению к Украине, 22% - противоположного мнения.
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-24 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
Напомним, в оккупированном Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмеливают и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.
Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что правительство Украины может рассмотреть возможность поставки воды в оккупированный Крым в случае возникновения на полуострове гуманитарной катастрофы. По его словам, ответственность за водоснабжение Крыма несет Российская Федерация.