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Українці оцінили ймовірність повномасштабного військового вторгнення Росії

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 11:01
Українці оцінили ймовірність повномасштабного військового вторгнення Росії Фото: второжение Росії цілком ймовірно (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Олександр Білоус

На початку квітня 2021 року 36% опитаних оцінюють вірогідність повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну як високу. Ще 31% респондентів оцінюють ймовірність як середню, 15% - низьку, 12% - кажуть, що загрози немає.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

У порівнянні з груднем 2018 року (коли відбулося захоплення Росією українських моряків), кількість тих, хто вважає, що загроза висока, зросла майже в півтора раза.

Українці оцінили ймовірність повномасштабного військового вторгнення Росії

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 6-7 квітня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці березня 2021 року абсолютна більшість українців (71%) вважають Росію агресором по відношенню до України, 22% - протилежної думки.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, наприкінці липня 2020 року 59,5% українців вважають, що Росія - агресор, який загрожує існуванню України як держави. Респонденти переконані, що від Росії необхідно захищатися і не підтримувати ніяких відносин

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