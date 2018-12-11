Украинцы оценили вероятность полномасштабного российского вторжения

Иллюстративное фото (mil.ru)

Только 20% респондентов считают, что опасности российского вторжения не существует

Вероятность полномасштабного наземного военного вторжения России в Украину как высокую оценивают 22% украинцев, как среднюю 29%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Еще 17% оценивают вероятность вторжения как низкую. Каждый пятый (21%) считает, что нет никакой угрозы, каждый десятый (11%) не определился.

ratinggroup.ua

Почти две трети опрошенных (62%) считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине. Противоположного мнения придерживают 26% респондентов, еще каждый десятый не определился.

Большинство (58%) опрошенных считают, что Россия совершила акт военной агрессии против Украины во время инцидента с военными кораблями Украины и России в Азовском море, который имел место 25 ноября 2018 года. Противоположного мнения 22% респондентов, еще каждый пятый не определился.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" 4-10 декабря 2018 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", решение о введении военного положения поддержали 33% украинцев, 58% выступили против.