ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украинцы оценили вероятность полномасштабного российского вторжения

Новости » Политика    11.12.2018 - 13:27
Украинцы оценили вероятность полномасштабного российского вторжения
Иллюстративное фото (mil.ru)

Только 20% респондентов считают, что опасности российского вторжения не существует

Вероятность полномасштабного наземного военного вторжения России в Украину как высокую оценивают 22% украинцев, как среднюю 29%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Еще 17% оценивают вероятность вторжения как низкую. Каждый пятый (21%) считает, что нет никакой угрозы, каждый десятый (11%) не определился.

Украинцы оценили вероятность полномасштабного российского вторжения

ratinggroup.ua

Почти две трети опрошенных (62%) считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине. Противоположного мнения придерживают 26% респондентов, еще каждый десятый не определился.

Большинство (58%) опрошенных считают, что Россия совершила акт военной агрессии против Украины во время инцидента с военными кораблями Украины и России в Азовском море, который имел место 25 ноября 2018 года. Противоположного мнения 22% респондентов, еще каждый пятый не определился.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" 4-10 декабря 2018 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", решение о введении военного положения поддержали 33% украинцев, 58% выступили против.

Военное положение поддержали только 30% украинцев Опубликован закон о прекращении договора о дружбе с Россией
Новости Украины вторжениеРоссийская Федерациявоенное положение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь