Українці оцінили ймовірність повномасштабного російського вторгнення

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Лише 20% респондентів вважають, що небезпеки російського вторгнення не існує

Ймовірність повномасштабного наземного військового вторгнення Росії в Україну як високу оцінюють 22% українців, як середню 29%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Ще 17% оцінюють ймовірність вторгнення як низьку. Кожен п'ятий (21%) вважає, що немає ніякої загрози, кожен десятий (11%) не визначився.

ratinggroup.ua

Майже дві третини опитаних (62%) вважають Росію країною-агресором по відношенню до України. Протилежної думки дотримуються 26% респондентів, ще кожен десятий не визначився.

Більшість (58%) опитаних вважають, що Росія вчинила акт військової агресії проти України під час інциденту з військовими кораблями України і Росії в Азовському морі, який мав місце 25 листопада 2018 року. Протилежної думки 22% респондентів, ще кожен п'ятий не визначився.

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" 4-10 грудня 2018 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, Верховна рада україни 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", рішення про введення воєнного стану підтримали 33% українців, 58% виступили проти.