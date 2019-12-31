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Украинцы определились с местом празднования Нового года

Новости » Общество     31.12.2019 - 11:00
Украинцы определились с местом празднования Нового года
Фото: новогодний стол (РБК-Украина)

Большинство украинцев будут встречать Новый год дома

Новогоднюю ночь-2020 большинство украинцев (67%) проведут дома, в кругу семьи. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Еще 16,5% респондентов будут встречать Новый год в гостях у друзей или родственников, 3% - в общественном учреждении или публичном праздновании, 0,5% - "в круге" Интернета, 2% - в одиночестве перед телевизором, 1% - в интересном путешествии по Украине, 1% - за рубежом, 3% не будут праздновать, а просто пойдут спать, и еще 6% не решили, что им делать.

По данным опроса, абсолютное большинство украинцев (86%) любит новогодние праздники, по-разному бывает у 9% и не любят эти праздники только 5% респондентов.

Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проведен с 13 по 18 декабря 2019 года среди 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как свидетельствуют расчеты, сделанные Национальным научным центром "Институт аграрной экономики", стоимость новогоднего стола 2020 года для украинской семьи из четырех человек повысится по сравнению с прошлым годом на 5,6% и составит 1620,70 грн.

Напомним, в декабре 2019 года 25% опрошенных украинцев поддерживают идею перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, 64% респондентов против такой идеи, еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос, и 4% - не смогли ответить.

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