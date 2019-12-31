Українці визначилися з місцем святкування Нового року

Фото: новорічний стіл (РБК-Україна)

Більшість українців зустрічатимуть Новий рік вдома

Новорічну ніч-2020 більшість українців (67%) проведуть удома, в колі сім’ї. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Ще 16,5% респондентів зустрічатимуть Новий рік в гостях у друзів чи родичів, 3% - у громадському закладі чи на публічному святкуванні, 0,5% - "у колі" Інтернету, 2% - на самоті перед телевізором, 1% - у цікавій подорожі по Україні, 1% - за кордоном, 3% не святкуватимуть, а просто підуть спати, і ще 6% не вирішили, що їм робити.

За даним опитування, абсолютна більшість українців (86%) полюбляє новорічні свята, по-різному буває у 9% і не люблять ці свята лише 5%.

Опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова проведено з 13 по 18 грудня 2019 року серед 2017 респондентів року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як свідчать розрахунки, зроблені Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки", вартість новорічного столу 2020 року для української сім’ї з чотирьох осіб підвищиться порівняно з минулим роком на 5,6% і складе 1620,70 грн.

Нагадаємо, у грудні 2019 року 25% опитаних українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, 64% респондентів проти такої ідеї, ще 7% відзначили, що їм байдуже це питання, і 4% - не змогли відповісти.