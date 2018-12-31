Українці визначилися з місцем святкування Нового року

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більшість зустрінуть Новий рік вдома або піду до друзів

Абсолютна більшість українців (85%) полюбляє новорічні свята, по-різному буває у 10% і не люблять ці свята лише 5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова.

За даним опитування, новорічну ніч більшість українців (64,5%) проведуть удома, в колі сім’ї, ще 17,5% - в гостях у друзів чи родичів, 4% - в громадському закладі чи на публічному святкуванні, 1% - "у колі" інтернету, 1% - на самоті перед телевізором, 1% - у цікавій подорожі по Україні, 0,5% - за кордоном, а 4,5% не святкуватимуть, а просто підуть спати.

Середня сума, яку українці готові витратили на новорічний стіл, становить 1752 гривні.

Абсолютна більшість українців, як і минулого року, має намір святкувати Різдво 7 січня наступного року - 68,5% (у 2017 році - 76%), ще 17% святкуватимуть обидва рази - і 25 грудня, і 7 січня, і лише 4% (1% у 2017 році) відповіли, що святкуватимуть лише 25 грудня. Не святкуватимуть Різдво взагалі 8% (5% торік).

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" і Центром Разумкова з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), до трійки улюблених свят українців стабільно входять Різдво, Великдень і Новий рік.

Відзначимо, що за даними опитування компанії Research & Branding Group, середній розмір бюджету українця на різдвяні і новорічні свята у 2019 році складе 1979 гривень, що на 19% більше, ніж торік (1659 грн).