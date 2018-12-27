Размер новогоднего бюджета украинца вырос почти на 20%

Фото: новогодняя ярмарка в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доходы украинцев выросли за год более чем на 20%, соответственно выросли и расходы

Средний размер бюджета украинца на рождественские и новогодние праздники в 2019 году составит 1979 гривен, что на 19% больше, чем в прошлом году (1659 грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос компании Research & Branding Group.

По данным опроса, на подготовку праздничного стола среднестатистический украинец готов потратить 941 гривню, на приобретение подарков для своих родных и близких - 922 гривны, а на другие новогодние развлечения - 784 гривны.

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Как отмечают социологи, чем выше возраст жителей Украины, тем меньше они планируют тратить на предстоящие праздники. Так, средний размер праздничного бюджета у наиболее пожилой части общества (от 60 лет и старше) составляет 1072 гривны, а у наиболее молодой (до 30-ти лет) - 2556 гривен или в 2,4 раза больше.

Данные свидетельствуют, что размеры 10% самых скромных праздничных бюджетов не превысят 200 гривен, а размеры 10% самых больших бюджетов превысят 4250 гривен.

Опрос проводился в период с 9 по 20 декабря 2018 года среди 1998 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Максимальная погрешность выборки - 2,2%. Данные, которые были использованы в анализе, построенные на ответах примерно 80% респондентов, что уже спланировали свой праздничный бюджет.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячные общие доходы одного домохозяйства в І полугодии 2018 года составили 9249 грн. В среднем на одного человека, который входит в состав домохозяйства, эквивалентные общие доходы составили 4384 грн в месяц. Среднедушевые доходы росли большими темпами, чем инфляция в этот период: соответственно 23,5% против 12,6%.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины, домохозяйства во втором квартале 2018 года тратили на продовольственные товары и питание вне дома 52,9% своих расходов. 22,7% расходов украинцев ушло на непродовольственные товары, 13,8% - на оплату услуг (включая услуги ЖКХ), 2,9% на личное подсобное хозяйство, 7,7% - прочие расходы.