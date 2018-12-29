Украинцы определились с главными символами страны

Фото: Ивана Купала в Пирогово (Виталий Носач, РБК-Украина)

Среди главных символов флаг, вышиванка и язык

Три четверти (77,1%) граждан считают, что символом Украины для них лично является государственная символика (флаг, герб, гимн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Института социальной и политической психологии НАПНУ.

Для 62,3% респондентов символом Украины, прежде всего, явлаются национальные наряды, рушники. Украинский язык является главным символом для 52,1% респондентов. 50,6% опрошенных считают, что лучшее Украину символизируют национальные блюда и напитки, примерно столько же (50,3%) - украинская народная песня.

В региональном разрезе обращает внимание подавляющая привязанность жителей Южного региона ориентироваться на государственную символику (89,6% респондентов называют ее символом Украины). Жители Западного региона сравнительно чаще других указывали в качестве главных символов государства национальный наряд (71,3%), украинский язык (76,9%) и украинскую народную песню (68,7%).

Опрос провел Институт социальной и политической психологии НАПНУ совместно с Ассоциацией политических психологов Украины с 21 до 30 ноября 2018 года среди 1204 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки составляет 3,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", среди исторических фигур украинцы лучше всего относятся к Богдану Хмельницкому (73%), Михаилу Грушевскому (68%) и Ивану Мазепе (53%). Худшее отношение зафиксировано к Иосифу Сталину - 21% положительно, 58% отрицательно.

Отметим, по данным опроса Института социальной и политической психологии НАПНУ, творчество великих украинских поэтов, писателей, композиторов и исполнителей является предметом национальной гордости для 56,5% украинцев.