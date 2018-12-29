Украинцы назвали главные предметы национальной гордости

Фото: Памятник киевскому князю Владимиру (Виталий Носач, РБК-Украина)

Среди предметов гордости культура и история

Творчество великих украинских поэтов, писателей, композиторов и исполнителей являются предметом национальной гордости для 56,5% украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Института социальной и политической психологии НАПНУ.

Кроме того, респонденты выбирали следующие варианты ответов:

Достижения украинских спортсменов (48,0%)

История украинского казачества, Запорожской Сечи (47,0%)

Победа во Второй мировой войне (46,7%)

Вершинные достижения украинского народной творчества (думы, песни, декоративное искусство, народная архитектура и т. п) (38,4%)

По сравнению с 2015 годом количество респондентов, согласных с утверждением, что указанные достижения являются предметом национальной гордости, выросла, причем относительно спортивных достижений - существенно (с 36,9% до 48,0%)

Однако уменьшилась доля граждан, которые гордятся Революцией Достоинства 2013-2014 гг. (с 36,4% до 28,4%) и Оранжевой революцией 2004 года (с 13,2% до 10,9%).

Опрос провел Институт социальной и политической психологии НАПНУ совместно с Ассоциацией политических психологов Украины с 21 до 30 ноября 2018 года среди 1204 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки составляет 3,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", среди исторических фигур украинцы лучше всего относятся к Богдану Хмельницкому (73%), Михаилу Грушевскому (68%) и Ивану Мазепе (53%). Худшее отношение зафиксировано к Иосифу Сталину - 21% положительно, 58% отрицательно.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, относительное большинство украинцев (48%) не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года: "нет" ответили 31% респондентов, "скорее нет" - 17%.