Українці визначилися з головними символами країни

Фото: Івана Купала у Пирогові (Віталій Носач, РБК-Україна)

Серед головних символів прапор, вишиванка і мова

Три чверті (77,1%) громадян вважають, що символом України для них особисто є державна символіка (прапор, герб, гімн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Інституту соціальної та політичної психології НАПНУ.

Для 62,3% респондентів символом України передусім є національне вбрання, рушники. Українська мова є головним символом для 52,1% респондентів. 50,6% опитаних вважають, що найкраще Україну символізують національні страви і напої, приблизно стільки ж (50,3%) - українська народна пісня.

У регіональному розрізі звертає увагу переважна прихильність мешканців Південного регіону орієнтуватися на державну символіку (89,6% респондентів називають її символом України). Мешканці Західного регіону порівняно частіше за інших вказували в якості головних символів держави національне вбрання (71,3%), українську мову (76,9%) та українську народну пісню (68,7%).

Опитування провів Інститут соціальної та політичної психології НАПНУ спільно з Асоціацією політичних психологів України з 21 до 30 листопада 2018 року серед 1204 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки становить 3,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", серед історичних постатей українці найкраще ставляться до Богдана Хмельницького (73%), Михайла Грушевського (68%) та Івана Мазепи (53%). Найгірше ставлення зафіксовано до Йосипа Сталіна - 21% позитивно, 58% негативно.

Відзначимо, за даними опитування Інституту соціальної та політичної психології НАПНУ, творчість великих українських поетів, письменників, композиторів та виконавців є предметом національної гордості для 56,5% українців.