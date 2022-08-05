Украинцы в оккупации получат перечень разрешенных видов деятельности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, на заседании правительства одобрили внесение изменений в закон об обеспечении прав и свобод граждан на оккупированных территориях.

"Законопроект предлагает определить перечень видов деятельности и мероприятий, которые можно осуществлять на временно оккупированных территориях, если при этом не совершается пособничество государству-агрессору", - отметил Мельничук.

Он добавил, что Кабмин, Нацбанк и других регуляторов предлагается наделить полномочиями устанавливать ограничения на определенный перечень видов деятельности.