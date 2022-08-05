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Українці в окупації отримають перелік дозволених видів діяльності

Фото: Кабінет міністрів України (kmu.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Кабінет міністрів схвалив законопроект, яким пропонується визначити перелік дозволених видів діяльності на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, на засіданні уряду схвалили внесення змін до закону про забезпечення прав і свобод громадян на окупованих територіях.

"Законопроект пропонує визначити перелік видів діяльності та заходів, які можна здійснювати на тимчасово окупованих територіях, якщо при цьому не здійснюється пособництво державі-агресору", - зазначив Мельничук.

Він додав, що Кабмін, Нацбанк та інших регуляторів пропонується наділити повноваженнями встановлювати обмеження на певний перелік видів діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін пропонує прибрати із закону про колаборантів деякі заборони.

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