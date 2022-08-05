Украинцы в оккупации получат перечень разрешенных видов деятельности
Кабинет министров одобрил законопроект, которым предлагается определить перечень разрешенных видов деятельности на оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
По его словам, на заседании правительства одобрили внесение изменений в закон об обеспечении прав и свобод граждан на оккупированных территориях.
"Законопроект предлагает определить перечень видов деятельности и мероприятий, которые можно осуществлять на временно оккупированных территориях, если при этом не совершается пособничество государству-агрессору", - отметил Мельничук.
Он добавил, что Кабмин, Нацбанк и других регуляторов предлагается наделить полномочиями устанавливать ограничения на определенный перечень видов деятельности.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин предлагает убрать из закона о коллаборантах некоторые запреты.
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