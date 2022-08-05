ua ru
Пт, 05 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцы в оккупации получат перечень разрешенных видов деятельности

Новина українською →
Киев, Пятница 05 августа 2022 20:46
Украинцы в оккупации получат перечень разрешенных видов деятельности Фото: Кабинет министров Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Кабинет министров одобрил законопроект, которым предлагается определить перечень разрешенных видов деятельности на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, на заседании правительства одобрили внесение изменений в закон об обеспечении прав и свобод граждан на оккупированных территориях.

"Законопроект предлагает определить перечень видов деятельности и мероприятий, которые можно осуществлять на временно оккупированных территориях, если при этом не совершается пособничество государству-агрессору", - отметил Мельничук.

Он добавил, что Кабмин, Нацбанк и других регуляторов предлагается наделить полномочиями устанавливать ограничения на определенный перечень видов деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин предлагает убрать из закона о коллаборантах некоторые запреты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Верховная рада
NEWS
ВСУ отбили атаку на Лозовое, а оккупанты пытаются захватить Соледар, - Генштаб
ВСУ отбили атаку на Лозовое, а оккупанты пытаются захватить Соледар, - Генштаб
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз