Українці в окупації отримають перелік дозволених видів діяльності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, на засіданні уряду схвалили внесення змін до закону про забезпечення прав і свобод громадян на окупованих територіях.

"Законопроект пропонує визначити перелік видів діяльності та заходів, які можна здійснювати на тимчасово окупованих територіях, якщо при цьому не здійснюється пособництво державі-агресору", - зазначив Мельничук.

Він додав, що Кабмін, Нацбанк та інших регуляторів пропонується наділити повноваженнями встановлювати обмеження на певний перелік видів діяльності.