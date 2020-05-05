Украинцы обвиняют в развязывании Второй мировой войны Германию и СССР

С утверждением, что СССР вместе с Германией ответственен за начало Второй мировой войны, согласны 56% украинцев, не согласны с этим 24% и еще 20% не определились. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Как отмечают социологи, относительно этого утверждения нет кардинальных различий между всеми возрастными группами до 70 лет, только среди старшей категории несколько меньше соглашаются с ним, но здесь больше неопределившихся. Региональные различия составляют не более 19% (на Западе с этим утверждением согласны 63%, а на Востоке - 44%).

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины кроме оккупированных Россией территорий. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу в январе 2020 года заявил о преступном сговоре тоталитарных режимов - советского и нацистского - который привел к началу Второй мировой войны. Он также отметил, что Европа и мир не имеют права молчать, как в 1939 году.

Напомним, в 2019 году фонд "Историческая память" впервые опубликовал советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией, который был заключен 23 августа 1939 года, а также секретный дополнительный протокол к нему. После подписания "пакта Молотова-Риббентропа" Германия и СССР вторглись на территорию Польши.