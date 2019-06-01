Опубликованы оригиналы "пакта Молотова-Риббентропа"

Фото: подписание Пакта Молотова-Риббентропа (twitter.com/hey_tally)

Оригиналы документов вместе с дополнительным протоколом публикуются впервые

Фонд "Историческая память" впервые опубликовал советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией, который был заключен 23 августа 1939 года, а также секретный дополнительный протокол к нему. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фонд "Историческая память".

Документы отпечатаны на пишущей машинке, под ними стоят подписи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и министра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентропа.

В секретном дополнительном протоколе к Договору о ненападении сказано, что стороны договорились "о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе", а также территориально-политического переустройства областей, которые входят в состав Прибалтийских государств и Польши. Также установлены границы сфер интересов.

Директор фонда "Историческая память" Александр Дюков уточнил, что в 1990-у тексты уже публиковались, но визуальные образы опубликованы впервые.

Фото: пакт Молотова-Риббентропа (historyfoundation.ru)

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