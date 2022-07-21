"Украинцы обидели Путина". Лукашенко придумал новую причину войны

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что оскорбления президента РФ Владимира Путина украинцами якобы могли повлиять на начало войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью Лукашенко изданию Пул Первого.
"То-есть там (в Украине - ред.) были уже внутренние причины для того, чтобы Россия поставила, грубо говоря, Украину на место. Зачем вы оскорбляли власть в России? Зачем вы президента Путина оскорбляли?", - заявил Лукашенко.
Он добавил, что украинцы "демонизируют Путина и оскорбляют и это создало нехороший фон".
Напомним, сегодня стало известно, что Беларусь продолжила военные учения вблизи границ с Украиной. Они продлятся минимум до 31 июля.
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