"Украинцы обидели Путина". Лукашенко придумал новую причину войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью Лукашенко изданию Пул Первого .

"То-есть там (в Украине - ред.) были уже внутренние причины для того, чтобы Россия поставила, грубо говоря, Украину на место. Зачем вы оскорбляли власть в России? Зачем вы президента Путина оскорбляли?", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что украинцы "демонизируют Путина и оскорбляют и это создало нехороший фон".