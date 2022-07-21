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"Украинцы обидели Путина". Лукашенко придумал новую причину войны

Фото: Александр Лукашенко, лидер белорусского режима (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что оскорбления президента РФ Владимира Путина украинцами якобы могли повлиять на начало войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью Лукашенко изданию Пул Первого.

"То-есть там (в Украине - ред.) были уже внутренние причины для того, чтобы Россия поставила, грубо говоря, Украину на место. Зачем вы оскорбляли власть в России? Зачем вы президента Путина оскорбляли?", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что украинцы "демонизируют Путина и оскорбляют и это создало нехороший фон".

Напомним, сегодня стало известно, что Беларусь продолжила военные учения вблизи границ с Украиной. Они продлятся минимум до 31 июля.

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