"Українці образили Путіна". Лукашенко придумав нову причину війни

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що образи президента РФ Володимира Путіна українцями нібито могли вплинути на початок війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю Лукашенка виданню Пул Першого.
"Тобто там (в Україні - ред.) були вже внутрішні причини для того, щоб Росія поставила, грубо кажучи, Україну на місце. Навіщо ви ображали владу в Росії? Навіщо ви президента Путіна ображали?",- заявив Лукашенко.
Він додав, що українці "демонізують Путіна і ображають і це створило нехороший фон".
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордонів з Україною. Вони триватимуть мінімум до 31 Липня.
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