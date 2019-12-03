Украинцы в ноябре продолжили скупку валюты

Население Украины в ноябре 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1315,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1373,9 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом в ноябре снова наблюдалась чистая покупка валюты населением, которая составила 58,4 млн долларов.

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С начала года граждане купили валюты на 4,7 млн долларов больше, чем продали.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 5 ноября 2019 года отменил ограничение на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день

Отметим, Национальный банк Украины за январь-ноябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 5479,3 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 5000,1 млн долларов. В течение ноября НБУ купил на межбанке валюты на 897,8 млн долларов.

Напомним, по официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился январь-ноябрь 2019 года на 13,2%. Курс доллара снижался в течение большинства месяцев. При этом только за ноябрь курс упал на 3,8% до 24,03 грн/доллар.