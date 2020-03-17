Украинцы за неделю скупили 300 млн долларов, вызвав дефицит наличной валюты

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из-за покупки валюты гражданами в банках образовался дефицит наличной валюты

Превышение спроса над предложением со стороны населения на наличном валютном рынке за последнюю неделю составило 300 млн долларов. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Чурий, общий спрос на валюту за неделю составил более 2 млрд долларов, в основном от украинских компаний. При этом нерезиденты купили всего 8 млн долларов.

По его словам, из-за повышенного спроса наличную валюту в банках образовался дефицит долларов. Это связано с прекращением воздушного сообщения, поскольку раньше банки завозили наличную валюту в пассажирских самолетах. Однако эта проблема уже решается.

"В ближайшие дни ожидается доставка значительного количества наличной валюты", - сообщил он.

При этом Чурий еще раз отметил, что НБУ не планирует вводить никаких ограничений на валютном рынке.

Пресбрифінг першого заступника Голови НБУ Катерини Рожкової та заступника Голови НБУ Олега Чурія про роботу банків і фінансових ринків в умовах карантину. Також більш якісний відеозапис брифінгу буде доступний на YouTube каналі НБУ за годину. Опубліковано Національний банк України Вівторок, 17 березня 2020 р.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 10-13 марта 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 981,60 млн долларов для поддержания курса гривны.

Напомним, по прогнозу аналитиков, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен в случае продолжения паники в Украине и ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках.