НБУ потратил почти миллиард долларов на поддержку гривны

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дешевеет плавно, а НБУ корректирует движение курса

Национальный банк Украины в течение недели 10-13 марта 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 981,60 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным центробанка, 139,60 млн долларов было продано на двух аукционах, которые прошли 12 и 13 марта, 39,00 млн долларов - с помощью интервенций по лучшему курсу, 803,00 млн долларов с помощью интервенций по общему курсу.

Отметим, НБУ продает валюту на межбанковском рынке, при этом не меняя тренд, а лишь сглаживая чрезмерные колебания. В течение недели официальный курс доллара к гривне вырос на 4,7% - с 24,92 до 26,09 грн/доллар.

Как заявил глава НБУ Яков Смолий, украинский валютный рынок реагирует на ситуацию с неопределенностью с распространением коронавируса в мире. По его словам, на сегодня наблюдается турбулентность на финансовых и товарных рынках, ухудшение настроений.

Напомним, Национальный банк Украины на прошлой неделе возобновил продажу валюты из резервов. НБУ в течение недели 2-6 марта 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 150,00 млн долларов и продал на 307,20 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1232,00 млн долларов и продал на 1583,80 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 351,80 млн долларов.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1232,00 млн долларов и продал на 602,20 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 629,80 млн долларов.