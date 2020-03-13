ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ потратил почти миллиард долларов на поддержку гривны

Новости » Экономика     13.03.2020 - 18:28
НБУ потратил почти миллиард долларов на поддержку гривны
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дешевеет плавно, а НБУ корректирует движение курса

Национальный банк Украины в течение недели 10-13 марта 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 981,60 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным центробанка, 139,60 млн долларов было продано на двух аукционах, которые прошли 12 и 13 марта, 39,00 млн долларов - с помощью интервенций по лучшему курсу, 803,00 млн долларов с помощью интервенций по общему курсу.

Отметим, НБУ продает валюту на межбанковском рынке, при этом не меняя тренд, а лишь сглаживая чрезмерные колебания. В течение недели официальный курс доллара к гривне вырос на 4,7% - с 24,92 до 26,09 грн/доллар.

Как заявил глава НБУ Яков Смолий, украинский валютный рынок реагирует на ситуацию с неопределенностью с распространением коронавируса в мире. По его словам, на сегодня наблюдается турбулентность на финансовых и товарных рынках, ухудшение настроений.

Напомним, Национальный банк Украины на прошлой неделе возобновил продажу валюты из резервов. НБУ в течение недели 2-6 марта 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 150,00 млн долларов и продал на 307,20 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1232,00 млн долларов и продал на 1583,80 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 351,80 млн долларов.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1232,00 млн долларов и продал на 602,20 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 629,80 млн долларов.

НБУ опустил курс евро ниже 29 гривен Аналитики оценили влияние ставки НБУ на курс доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь