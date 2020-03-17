Українці за тиждень скупили 300 млн доларів, викликавши дефіцит готівкової валюти

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Через купівлі валюти громадянами в банках утворився дефіцит готівкової валюти

Перевищення попиту над пропозицією з боку населення на готівковому валютному ринку за останній тиждень склало 300 млн доларів. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Чурий, загальний попит на валюту за тиждень склав більше 2 млрд доларів, в основному від українських компаній. При цьому нерезиденти купили всього 8 млн доларів.

За його словами,через підвищений попит на готівкову валюту в банках утворився дефіцит доларів. Це пов'язано з припиненням повітряного сполучення, оскільки раніше банки завозили готівкову валюту в пасажирських літаках. Проте ця проблема вже вирішується.

"У найближчі дні очікується доставка значної кількості готівкової валюти", - повідомив він.

При цьому Чурій ще раз зазначив, що НБУ не планує вводити ніяких обмежень на валютному ринку.

Пресбрифінг першого заступника Голови НБУ Катерини Рожкової та заступника Голови НБУ Олега Чурія про роботу банків і фінансових ринків в умовах карантину. Також більш якісний відеозапис брифінгу буде доступний на YouTube каналі НБУ за годину. Опубліковано Національний банк України Вівторок, 17 березня 2020 р.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 10-13 березня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 981,60 млн доларів для підтримки курсу гривні.

Нагадаємо, за прогнозом аналітиків, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень у разі продовження паніки в Україні і погіршення ситуації на світових фінансових ринках.