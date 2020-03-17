НБУ продолжит продавать валюту для поддержки гривны

Фото: Олег Чурій (пресс-служба НБУ)

НБУ продает валюты столько, сколько нужно

Национальный банк Украины продолжит продавать валюту банкам, полностью удовлетворяя спрос. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Чурий, НБУ проводит политику плавающего курса с 2015 года, сглаживая колебания на валютном рынке.

По его словам, валютный рынок, прежде всего, реагирует на кризисные ситуации.

При этом Чурий заявил, что НБУ полностью удовлетворяет спрос от участников рынка, а к концу дня не остается невыполненных заявок.

Пресбрифінг першого заступника Голови НБУ Катерини Рожкової та заступника Голови НБУ Олега Чурія про роботу банків і фінансових ринків в умовах карантину. Також більш якісний відеозапис брифінгу буде доступний на YouTube каналі НБУ за годину. Опубліковано Національний банк України Вівторок, 17 березня 2020 р.

Напомним, по данным НБУ, банковская система Украины на сегодняшний день имеет значительный запас ликвидности, но Национальный банк готов поддержать банки в случае возникновения проблем

Напомним, по прогнозу аналитиков, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен в случае продолжения паники в Украине и ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках.

Напомним, Национальный банк Украины на аукционе по продаже валюты 16 марта продал 130,50 млн долларов. Объявленный объем продажи был 200 млн долларов, а сумма заявок составила 258,90 млн долларов по курсу от 26,37 до 26,56 грн/доллар. В итоге НБУ продал 130,50 млн долларов, средневзвешенный курс составил 26,5425 гривен за доллар.