ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ продолжит продавать валюту для поддержки гривны

Новости » Финансовый кризис 2020     17.03.2020 - 15:33
НБУ продолжит продавать валюту для поддержки гривны
Фото: Олег Чурій (пресс-служба НБУ)

НБУ продает валюты столько, сколько нужно

Национальный банк Украины продолжит продавать валюту банкам, полностью удовлетворяя спрос. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Чурий, НБУ проводит политику плавающего курса с 2015 года, сглаживая колебания на валютном рынке.

По его словам, валютный рынок, прежде всего, реагирует на кризисные ситуации.

При этом Чурий заявил, что НБУ полностью удовлетворяет спрос от участников рынка, а к концу дня не остается невыполненных заявок.

Пресбрифінг першого заступника Голови НБУ Катерини Рожкової та заступника Голови НБУ Олега Чурія про роботу банків і фінансових ринків в умовах карантину. Також більш якісний відеозапис брифінгу буде доступний на YouTube каналі НБУ за годину.

Опубліковано Національний банк України Вівторок, 17 березня 2020 р.

Напомним, по данным НБУ, банковская система Украины на сегодняшний день имеет значительный запас ликвидности, но Национальный банк готов поддержать банки в случае возникновения проблем

Напомним, по прогнозу аналитиков, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен в случае продолжения паники в Украине и ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках.

Напомним, Национальный банк Украины на аукционе по продаже валюты 16 марта продал 130,50 млн долларов. Объявленный объем продажи был 200 млн долларов, а сумма заявок составила 258,90 млн долларов по курсу от 26,37 до 26,56 грн/доллар. В итоге НБУ продал 130,50 млн долларов, средневзвешенный курс составил 26,5425 гривен за доллар.

Эксперты назвали условие роста курса доллара до 30 гривен Аналитики назвали причину роста курса доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Национальный банк УкраиныбанкиКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь