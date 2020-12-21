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Украинцы назвали Зеленского одновременно политиком и неудачником года

Киев, Понедельник 21 декабря 2020 11:33
Украинцы назвали Зеленского одновременно политиком и неудачником года
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Действующий президент победил в двух номинациях

Политиком 2020 году украинцы чаще всего называют действующего президента Владимира Зеленского. Но он же возглавил народный рейтинг неудачников года.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Зеленский получил относительное большинство в номинации "политик года" - 14,5%. На втором месте пятый президент Петр Порошенко - 9,2%.

Зеленский также возглавляет рейтинг "неудачник года" - 28%. На втором месте Порошенко - 13,8%.

Украинцы назвали Зеленского одновременно политиком и неудачником года

Опрос проведен с 5 по 13 декабря 2020 года фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) среди 2004 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился методом личного интервью face-to-face среди. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, украинцы назвали Владимира Зеленского разочарованием 2020 года.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы происходили в начале декабря 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 28,0%.

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