Украинцы назвали Зеленского одновременно политиком и разочарованием года

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Разочарованием года Зеленского считают 42% украинцев, политиком года - 20%

Политиком 2020 году украинцы снова признали президента Владимира Зеленского. Его назвали 20% респондентов, и этот показатель значительно меньше, чем в конце прошлого года (46%).

Об этом свидетельствуют данные опрос Центра Разумкова.

Кроме того, 10% опрошенных назвали политиком года Петра Порошенко, 5% - Юрия Бойко, 4% - Виктора Медведчука, 3% - Дмитрия Разумкова, 3% - Юлию Тимошенко, 2% - Виталия Кличко, 2% - Владимира Гройсмана, 1% - Игоря Смешко, 1% - Анатолия Шария. Еще 36,5% не смогли в таком качестве назвать ни одного политика.

Какого украинского политического деятеля Вы бы назвали Политиком 2020 года? (Дайте свой один вариант ответа) Приведены фамилии только тех политиков, которые назвали 1% и более респондентов.

Несмотря на то, что 20% респондентов назвали Зеленского политиком года, заметно больше (42%) назвали его разочарованием 2020 года.

Кроме того, 10% респондентов считают разочарованием года Петра Порошенко, по 2% - Виктора Медведчука, Дениса Шмыгаля, Юлию Тимошенко, Олега Ляшко, Алексея Гончарука, 1% - Святослава Вакарчука. О разочаровании всеми политиками заявили 5% респондентов, а 17% не смогли в таком качестве назвать никого.

Какого украинского политического деятеля Вы бы назвали Разочарованием 2020 года? (Дайте свой один вариант ответа) Приведены фамилии только тех политиков, которые назвали 1% и более респондентов.

Исследование проведено Центром Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы происходили в начале декабря 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 28,0%

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы выборы в Верховную раду проходили в начале декабря 2020 года, в парламент попали бы четыре партии. Партию "Слуга народа" поддерживают 26,5% респондентов.