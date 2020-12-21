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Українці назвали Зеленського одночасно політиком і невдахою року

Київ, Понеділок 21 грудня 2020 11:33
Українці назвали Зеленського одночасно політиком і невдахою року
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чинний президент переміг у двох номінаціях

Політиком 2020 року українці найчастіше називають чинного президента Володимира Зеленського. Але він же очолив і народний рейтинг невдах року.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Зеленський отримав відносну більшість у номінації "політик року" - 14,5%. На другому місті п’ятий президент Петро Порошенко - 9,2%.

Зеленський також очолює рейтинг "невдаха року" - 28%. На другому місті Порошенко - 13,8%.

Українці назвали Зеленського одночасно політиком і невдахою року

Опитування проведене з 5 до 13 грудня 2020 року фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) серед 2004 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю face-to-face серед. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, українці назвали Володимира Зеленського розчаруванням 2020 року.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку грудня 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 28,0%.

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