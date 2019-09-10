Украинцы назвали условия введения рынка земли

Только 8% украинцев считают, что земля должна быть в свободной продаже, без каких-либо ограничений, а 33% убеждены, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Допускают возможность продажи земли при определенных условиях 45% граждан Украины. Среди условий продажи земли респонденты чаще всего отмечают такие: не продавать землю иностранцам (22%), ввести ограничения на величину площади, которая продается одному человеку или одной фирме (12%), законодательно обеспечить достойную цену, ниже которой земля продаваться не может (11%).

dif.org.ua

Причем отношение к снятию моратория и перспективе продажи земли почти не зависит от того, имеют граждане землю или нет. Основные различия в отношении к продаже земли имеют региональный характер: в Западном регионе считают, что земля не может быть объектом купли-продажи 21% ресспондентов, в Восточном регионе - 27%, в Центральном - 37%, а вот на Донбассе - 48% и в Южном регионе - 50%.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года среди 2017 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", если будет снят мораторий на куплю-продажу земли, сразу продадут свои земельные паи 7% собственников.

Напомним, по данным опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг", проведенного в октябре - ноября 2018 года, большинство граждан Украины (72%) выступали против купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения и только 13% поддерживали открытие рынка земли.