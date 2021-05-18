Украинцы назвали долю коммуналки в своих расходах во время отопительного сезона

В отопительном сезоне, который завершился в апреле, своевременно и в полном объеме коммунальные услуги оплачивали 42% украинцев, а еще 37% - оплачивали счета в полном объеме, но с задержкой. Практически каждый пятый житель Украины оплачивал коммунальные счета в отопительном сезоне 2020/21 гг. или в неполном объеме (18%), или не оплачивал их вообще (3%).

По данным опроса, подавляющее большинство украинцев (94%) считают завышенными действующие тарифы на электроэнергию, газ и отопление, тогда как противоположной точки зрения придерживается лишь 4% жителей страны, а еще 2% - не определились.

Данные социологического опроса не совпадают с официальными данными Госстата за 2020 год, согласно которым расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 14,1%. Расходы во время отопительного сезона несколько возрастают, но не так существенно. Например, в первом квартале 2020 года они составляли 16,3%.

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 23 по 30 апреля 2021 года среди 1804 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.